Po vjen iPhone 15, revolucion në teknologji të reja: Ekran të vitaminizuar, 1,5 mm dhe butona!

Të shumtë janë entuziastët e celularëve të krijuar nga kompania e Steve Jobs. Rrota e thashethemeve dhe rrjedhjeve nuk ndalet dhe lajmet për modelet e ardhshme dhe gjithçka që lidhet me to vazhdojnë të shkruhen. Ne zakonisht ju ofrojmë truke, lajme dhe këshilla për pajisjet Apple, të tilla si shkurtoret më të mira për iOS ose ato cilësime që është më mirë t’i çaktivizoni në një iPhone. Tani, ne do të flasim për flamurin e ardhshëm të Apple.

Mark Gurman është një nga njerëzit më të informuar në mjedisin e kompanisë Cupertino dhe sa herë që ka informacione të reja për pajisjet ose sistemet operative, ai na lë pilulën e tij në gazetën Bloomberg. Në orët e fundit, ajo është përfshirë plotësisht me iPhone 15 të ardhshëm, i cili duket se ka një ekran më të përdorur dhe një buton të ri anësor. Ekrani është protagonist i lajmeve të fundit nga guruja e Amerikës së Veriut. Sipas informacioneve tuaja, duket se Apple do të prodhonte ekranet e saj të rinj me një teknologji të njohur si LIPO, një akronim për ‘Presionin e ulët të injektimit në derdhje’.

Dhe është se ky lloj ekrani do të shihte skajet e panelit të reduktuara në një madhësi prej 1.5 milimetrash, krahasuar me 2.2 milimetrat aktualë. Diçka, meqë ra fjala, do të bartej edhe në gjeneratat e ardhshme të iPad. Përveç kësaj, nuk do të jetë vetëm ekrani që integron teknologjitë e reja, pasi duket se, më në fund, lidhja USB Type C do të arrijë në terminalet e firmës së Amerikës së Veriut, si dhe një përmirësim thelbësor në komunikimin 5G. Natyrisht, lajmet nuk ndalen këtu. Apple do të integrojë titanin në modelet Pro, por edhe aluminin, gjë që do ta bëjë shumë më të lehtë riparimin e tij.

Ne ju kemi thënë tashmë për përmirësimin e njohur në sensorët e modulit të kamerës së pasme dhe ardhjen e çipit A16, por ndoshta nuk e dinit që kompania e Amerikës së Veriut po shqyrtonte mundësinë e ndryshimit të butonave fizikë për ato haptike, edhe pse përfundimisht e ka hedhur për modelin 2023 për shkak të problemeve inxhinierike. Në vend të kësaj, duket se butoni i heshtjes së telefonit do të zëvendësohet me një buton të ngjashëm me atë të Apple Watch Ultra, i cili mund të personalizohet nga përdoruesi.