Shakira po pret një fëmijë? Në spanjë e bëjnë fakt të kryer, por babai mbetet mister…!

Tashmë kanë kaluar dy muaj që kur Shakira dhe fëmijët e saj, Sasha dhe Milan, u larguan nga Barcelona për të nisur një jetë të re në Miami. Duket se artistja ia ka dalë shumë mirë me ndryshimin e pamjes dhe mund të jetë duke jetuar një nga skenat e saj më të mira. Kolumbiania nuk ndalet së pasuri suksese profesionale dhe pikërisht të gjitha këngët e saj të fundit janë pozicionuar në top lista. Tashmë fansat presin me padurim datën 29 qershor, datë në të cilën do të publikohet ‘Copa Vacía’, kënga e tij e re me Manuel Turizo.

Mhoni Vidente, e cila është e famshme për disa nga parashikimet e saj, siguroi pak ditë më parë se Shakira do të kishte probleme me prindërit e Gerard Piqué-s për “heqjen e fëmijëve”. Jo vetëm kaq, dhe futurologia është shprehur se kolumbiania mund të mbetet shtatzënë me fëmijën e saj të tretë: “Shakira do të bëhet nënë. Babai është një sportist, ose dikush që ka qenë me të”, tha ajo.

Veç kësaj, ka treguar se synimi i artistes është të ketë një vajzë. Javët e fundit, ka pasur thashetheme që lidhin Lewis Hamilton dhe Shakira. Të dy janë parë së bashku në disa raste dhe disa media kanë siguruar se po njihen me njëri-tjetrin dhe se po ruajnë një lidhje sentimentale. Por jo vetëm kaq, sepse mediat përfolën edhe këngëtarin e njohur spanjoll Alejandro Sanz, mik i vjetër i Shakirës dhe madje aktorin Tom Cruise, që e ka shprehur hapur dashurinë për bukuroshen.