Shakirës i shtohen kandidatët. Pas Hamilton dhe Sanz, del në skenë dhe Tom Cruise: Gruaja e ëndrrave të mia!

Media rozë nuk po i ndahet prej një viti këngëtares kolumbiane Shakira, që prej ndarjes nga Pique. Fillimisht e lidhën me pilotin e Formula 1, Lewis Hamilton dhe së fundmi me këngëtarin spanjoll Alejandro Sanz. Në këtë situatë të nxehtë futet mes treshes së mësipërme edhe një emër jo pak i njohur hollivudian: Tom Cruise, ylli i filmave si Top Gun: Maverick dhe Mission Impossible. Meqenëse të dyja përkonin më 7 maj në Formula 1 në Miami, Grand Prix, thashethemet për një romancë të fshehtë nuk kanë të ndalur.

Pavarësisht se Shakira refuzoi Tom Cruise duke filluar një lidhje të mundshme me dikë tjetër, aktori beqar prej vitesh nuk dorëzohet lehtë. Ashtu siç bën në filmat e tij aksion, ai përpiqet përsëri dhe përsëri derisa ia del mbanë. Në një intervistë për programin “Despierta América”, Tom Cruise ka folur për këngëtaren dhe nuk ka nguruar ta lavdërojë atë si person dhe si këngëtare: “Ajo është një person kaq i talentuar. Shakira dhe familja e saj janë të adhurueshëm, gjithmonë e kam admiruar punën e saj. Ajo është një person i madh, një person shumë i mirë”, tha Tom Cruise. Aktori u përgjigj duke buzëqeshur vesh më vesh: “Jo, nuk gënjejnë. Ijet e saj nuk gënjejnë!”.

Ai do të kishte folur me kolegët e tij për opsionet e daljes me të, por këta miq i thanë se Shakira nuk po ndihej njësoj: “Unë thjesht po tregohesha mirë dhe po pozoja për foto me Tomin”, tha ajo. Cruise ishte duke u thënë të gjithëve tashmë, se se ajo ishte gruaja e ëndrrave të tij. Sipas raportimeve të fundit, Shakira do të fillonte diçka me Lewis Hamilton, një pilot i Formula 1. Por java e fundit ka folur më shumë për Alejandro Sanz dhe po mbyllet me Tom Cruise. Dhe kandidaturat në radhë Shakirës s’i mungojnë…