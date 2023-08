Shi meteorësh gjatë muajit gusht, gati 100 copëza zjarri do shihen në qiell çdo orë!

Shiu i meteorëve Perseid është ngjarja astrologjike e vitit që duhet parë. Është i njohur për shkallën e lartë të meteorëve në orë dhe topat e tij epikë të zjarrit që përhapen në qiellin e natës. Këtë vit, kushtet janë veçanërisht të mira për të parë shfaqjen, tha për Insajderin Bill Cooke, drejtues i Zyrës së Mjedisit Meteoroid të NASA-s.

“Nëse do të shikoni ndonjë shi meteorësh këtë vit – sepse do të jetë më i rehatshëm dhe do të ketë shumë topa zjarri – kjo është ajo që duhet parë”, tha Cooke.

Dushi do të arrijë kulmin natën e 13 gushtit, për Cooke, kështu që është koha për të filluar planifikimin. Ja çfarë të presësh dhe si ta shohësh. Yjet janë në linjë për një shfaqje të mirë këtë vit

Perseidët janë të padiskutueshëm për entuziastët e shiut meteorik. Ju mund të prisni deri në 100 meteorë në orë që lënë gjurmë të gjata flakëruese dhe krijojnë “topa zjarri” – shpërthime të ndritshme që zgjasin më shumë se ato të bëra nga meteorët tipikë.

“Ata janë prodhuesi numër një i topave të zjarrit midis të gjitha reshjeve të meteorëve”, tha Cooke.

Këtë vit, kushtet do të jenë veçanërisht të mira për shikim, sepse hëna do të jetë në fund të fazës së saj të gjysmëhënës.

“Krahasuar me vitin e kaluar kur hëna ishte e plotë, ky vit do të jetë i mrekullueshëm”, tha Cooke.

Perseidët ndodhin kur orbita e Tokës lëviz nëpër mbeturinat hapësinore të lëna pas nga kometa Swift-Tuttle.

Mbetjet shkëmbore përplasen në atmosferën tonë me 37 milje në sekondë, ose rreth 133,000 mph, duke krijuar vija të zjarrta në të gjithë qiellin e natës.

Ashtu si çdo herë që shikoni qiellin, do të dëshironi të shkoni në një vend të errët, tha Cooke. Meteorët Perseid janë të shndritshëm, por ende mund të errësohen lehtësisht nga shkëlqimi i dritës së qytetit.

Planifikoni t’i jepni vetes shumë kohë kur të arrini atje. Me shumë mundësi do të përdorni një telefon për të lundruar në vendin tuaj të zgjedhur, kështu që sytë tuaj do t’ju duhet pak kohë për t’u përshtatur me errësirën.

Sillni një batanije, sepse edhe në fund të verës mund të ftohet natën. Ju do të keni shansin më të mirë për të parë meteorët në orët para agimit.

Më pas shtrihuni me shpinën shtrirë në tokë dhe shikoni lart, në mënyrë ideale larg hënës pasi drita e vogël që kërcen nga hëna në rënie mund të shkëlqejë akoma më shumë se disa prej topave të zjarrit.

“Thjesht shtrihuni me sytë tuaj dhe kapni qiellin, dhe do të shihni Perseidët dhe do të ngjiteni përgjatë qiellit”, tha Cooke.