Shkencëtari i Harvardit këmbëngul se ka gjetur mbetjet e një anije alienësh: E bërë me material rezistent!

Avi Loeb ka marrë shumë kritika vitet e fundit për përpjekjet e tij për të kërkuar qytetërime jashtëtokësore, por ky fizikant nga Universiteti i Harvardit e ka bërë përsëri. Pasi siguroi se Oumuamua, objekti i parë ndëryjor i kapur nga teknologjia njerëzore, ishte në të vërtetë një anije aliene e humbur, Loeb pretendon se ai ka gjetur mbetjet e një anijeje misterioze aliene në fund të Oqeanit Paqësor, mbetjet e një ‘meteori’ të quajtur IM1.

Siç u shpreh ai të gjithë lexuesve të tij, do të kishte gjetur 50 ‘sferula kozmike’ të vogla që do të përputheshin me mbetjet e një anijeje aliene, nga një vend jashtë Sistemit Diellor. Në janar 2014, Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara zbuloi një meteorit që hyri në atmosferë dhe shpërtheu mbi Oqeanin Paqësor, shumë afër Papua Guinesë së Re.

Loeb u tërhoq nga ky ‘meteor’ pasi po udhëtonte shumë më shpejt se normalisht. Për më tepër, “objekti ishte më i fortë se të gjithë shkëmbinjtë e tjerë hapësinorë të regjistruar në të njëjtin katalog të NASA-s, ai ishte më i jashtëzakonshëm në rezistencën e materialit”, tha ai në The Independent. Në këtë mënyrë, ai dhe partneri i tij hulumtues, Amir Siraj, analizuan dhe llogaritën se IM1 udhëtoi në Tokë nga një yll tjetër. Së fundi, ata bënë të gjitha përpjekjet për të tërhequr objektet e gjetura në fund të Oqeanit Paqësor, duke zbuluar menjëherë pas “perla të vogla metalike” me diametër gjysmë milimetri. Pas një analize të kujdesshme, ata arritën në përfundimin se ato do të ishin objekte të prodhuara nga një qytetërim jashtëtokësor, pjesërisht për shkak të rezistencës së tyre ekstreme.