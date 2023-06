UEFA nuk e sanksionon, Barcelona do luajë në Champions sezonin e ardhshëm!

Barcelona nuk do sanksionohet nga UEFA dhe do të luajë në edicionin e ardhshëm të Ligës së Kampionëve, në cilësinë e saj si kampione e La Liga dhe duke filluar nga Vazo 1 e shortit. Këtë i ka bërë të ditur UEFA klubit të Barçës sot, pasi organizata europiane i ka transmetuar klubit premtimin se nuk do të sanksionohet për ‘rastin Negreira’, siç raporton SPORT.

Gazeta e jep të sigurt se klubi nuk do të penalizohet nga UEFA në rastin e ish-arbitrit katalanas, një rast që shpërtheu në shkurt dhe e lidhi Barçën me manipulime të mundshme arbitrazhi, një ekstrem që klubi gjithmonë e ka mohuar kategorikisht.

Pavarësisht se çështja është ndjekur penalisht, UEFA nuk do të ndërhyjë për të ndëshkuar, ndër të tjera për shkak se nuk ka asnjë vendim që tregon se klubi katalanas ka ndikuar në arbitrazhet në Kategorinë e Parë spanjolle, pra asnjë provë apo vendim gjyqësor.