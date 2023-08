VIDEO 10 sekonda, e 17 viteve orbitim të ekzoplanetit potencialisht të banueshëm. 12 herë më i madh se Jupiteri

Mund të duket mrekulli, por përmbledhja e një aktiviteti që zgjat 17 vjet në 10 sekonda është diçka që një shkencëtar i Universitetit Northwestern ka arritur. Videoja e këtij ekzoplaneti po bëhet virale në komunitetin shkencor dhe ndoshta, hedh pak dritë mbi ata planetë potencialisht të banueshëm dhe në vetë kozmosin.

Falë një publikimi të fundit nga Universiteti Northwestern, hidhet një vështrim në punën bujare të kryer nga Jason Wang, një astrofizikan nga ai institucion, i cili ka qenë në gjendje të krijojë kohëzgjatjen më të gjatë të një ekzoplaneti deri më tani dhe ato që janë vetëm 10 sekonda video.

Nga rruga, planeti kryesor është Beta Pictoris B, i cili për 17 vjet ka udhëtuar rreth yllit të tij, duke përfunduar 75% të një orbite të plotë. Ky shkencëtar siguron se planeti ka edhe 6 vite të tjera për të përfunduar një orbitë të plotë, por nëse jemi të duruar, video e tij do të përfundojë atëherë.

This is Beta Pictoris b—a planet 12 times the mass of Jupiter—sailing around its star in a tilted orbit.

Constructed from real data, astrophysicist Jason Wang (@semaphore_P)'s video condenses 17 years of footage, making it the longest time-lapse video of an exoplanet to date. pic.twitter.com/nDHbI6Cu2j

— Northwestern (@NorthwesternU) August 10, 2023