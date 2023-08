WhatsApp me inovacion të ri, “Stickers” me Inteligjencë Artificiale

WhatsApp revolucionon mënyrën se si ndërveproni me ngjitësit falë inteligjencës artificiale gjeneruese. Kjo veçori e re, e cila po testohet me disa përdorues me fat, do të lejojë krijimin e ngjitësve të personalizuar nga përshkrimet e tekstit. Duke ndjekur shembullin inovativ të mjeteve si ChatGPT dhe Google Bard, WhatsApp përdor AI gjeneruese për t’i dhënë jetë bisedave tuaja në një mënyrë unike.

Në skedën e ngjitësve të aplikacionit, do të gjeni opsionin për të gjeneruar ngjitëset (Stickers) tuaja. Gjithçka që duhet të bëni është të jepni një përshkrim dhe AI ​​gjeneruese do të kujdeset për ta kthyer atë në një “Sticker” tërheqëse vizualisht.

Funksioni inovativ përdor një model të zhvilluar nga Meta, kompania pas WhatsApp, për të gjeneruar imazhe ngjitëse. Gjithashtu, aplikacioni do t’ju tregojë shembuj pranë përshkrimeve të tyre, duke ju dhënë frymëzim për të krijuar ngjitësit tuaj.

Edhe pse të gjitha detajet nuk janë ende të disponueshme, kjo veçori është aktualisht e disponueshme në versionin beta të WhatsApp për Android, por pritet të shpërndahet gradualisht për të arritur të gjithë përdoruesit. Kjo shtesë emocionuese në platformën popullore të mesazheve premton të shtojë një prekje krijuese dhe personale në bisedat tuaja, duke ju lejuar të shpreheni në mënyra unike me ngjitëse të dizajnuara nga AI.