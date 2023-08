Gjesti i Georgina, që s’i ka pëlqyer aspak familjes së Cristiano Ronaldo

Më 27 gusht, familja Aveiro do të festojë në Madeira pagëzimin e mbesës së Cristiano Ronaldos, Valentinës, vajzës së motrës së tij Katia Aveiro. Kjo ngjarje familjare që mund të shërbejë për bashkimin e familjes do të ketë mungesën e futbollistit, fëmijëve dhe partneres së tij, Georgina Rodríguez, të cilët nuk do të mund të bëjnë një udhëtim kaq të gjatë fundjavës, për shkak të angazhimeve të tyre.

Rasti do të ishte i përsosur për të afruar sërish pozicionet mes familjes Aveiro dhe Georgina. Megjithatë, këto lloj takimesh nuk janë më aq të lehta si më parë, pasi lojtari u bashkua me Ligën e Arabisë Saudite. Katia Aveiro do të ishte përpjekur të bënte gjithçka që ishte e mundur që takimi të realizohej, pasi edhe këngëtarja jeton në Brazil.

Ditët e fundit u bë e ditur se Cristiano Ronaldo nuk ka mundur të marrë pjesë në këtë event për shkak të angazhimeve sportive me klubin e tij, Al-Nassr. Ndonëse, në një farë mënyre, kishte dyshime nëse Georgina Rodríguez do të merrte pjesë në pagëzimin pa lojtarin, pasi në fillim ajo do të kishte më shumë lehtësira.

Vëllai i madh i Cristianos, Hugo Aveiro, ka konfirmuar se Georgina Rodríguez nuk do të marrë pjesë as në eventin familjar për shkak të angazhimeve të ndryshme në Arabinë Saudite. Një situatë që nuk ka ndihmuar në përmirësimin e marrëdhënieve dhe thashethemet për një krizë mes familjes së portugezit dhe influencës spanjolle.