Historia e rrallë, zbulohet shkaku pse aktori Clint Eastwood i ka vendosur veto Coca-Cola që prej vitit 1980!

Seti i xhirimeve të një filmi është plot hobi dhe preferenca nga ana e të gjithë anëtarëve, veçanërisht interpretuesve dhe regjisorëve. Një nga më të vlerësuarit në Hollywood është Clint Eastwood, i cili ka kaluar vite para dhe pas kamerave dhe me sa duket do të thotë lamtumirë me ‘Juror #2’. Regjisori ka një veto shumë kurioze të Coca-Cola-s, që daton në vitet ’80.

Siç bën jehonë ‘Espinof’, e gjitha është për shkak të ‘Karate Kid’ dhe procesit të tij të casting. Edhe pse të gjithë e dinë që Ralph Macchio mori rolin kryesor dhe e vendosi veten në vendin e Daniel LaRusso, kishte aplikantë të tjerë që ranë në rrugë dhe u penduan kur humbën mundësinë. Njëri që u shfaq në casting ishte Kyle Eastwood, djali i Clint Eastwood dhe i cili në atë kohë synonte të ndiqte gjurmët e babait të tij.

Një veto që zgjat katër dekada më vonë

Me sa duket, protagonistit të filmave “uestern spageti”, si ‘I miri, i keqi dhe i shëmtuari’, nuk i ka pëlqyer që djali i tij është refuzuar dhe për këtë arsye ka vendosur veton ndaj Coca-Cola-s, e cila në atë kohë ishte pronarja e Columbia Pictures, përgjegjëse e kasetës së drejtuar nga John G. Avildsen. Që nga ai moment, asnjë produkt nga marka e pijeve nuk mund të ishte i pranishëm në xhirimet e tyre dhe në vend të kësaj, ishte Pepsi që doli në krye.

Pavarësisht nga fakti se Coca-Cola shiti Columbia Pictures në vitin 1989, kjo nuk e ndaloi Clint Eastwood të zgjaste ndalimin e tij dhe e ka ruajtur atë deri më sot. Djali i tij, ndryshoi karrierën dhe megjithëse bëri disa paraqitje në filma dhe seriale, gjeti rrugën e tij në industrinë e muzikës, duke u bërë një nga basistët më të rëndësishëm të xhazit.

Ndërkohë, edhe pse në ‘Juror #2’ nuk do të ketë Coca-Cola, do të ketë një dozë emocioni, pasi do të jetë lamtumira e Eastwood-it si regjisor. Dihet pak për filmin, i cili filloi xhirimet korrikun e kaluar me Nicholas Hoult, Toni Collette, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland dhe Leslie Bibb në krye të kastit