Një libër për Amy Winehouse në 12-vjetorin e vdekjes. Do botohen foto të rralla dhe ditari personal i këngëtares

Më shumë se dymbëdhjetë vjet më parë, Amy Winehouse u gjet e pajetë në shtëpinë e saj në Cmden Square (Londër). Në moshën 27-vjeçare, artistja humbi jetën në një ngjarje, ndikimi i së cilës bëri bujë të madhe në media. Këtë shtator këngëtarja do të mbushte 40 vjeç. Me rastin e këtij përvjetori, familja e saj ka vendosur të botojë një libër për bamirësi, pasi të gjitha paratë e mbledhura do të shkojnë për fondacionin e Amy.

Kjo vepër e botuar nga HarperCollins do të titullohet “Në fjalët e saj” dhe do të dalë në treg në fund të këtij muaji. Në të do të shfaqen fotot personale të britanikes, disa tekste të këngëve të saj të shkruara prej saj dhe ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen: pjesë nga ditari i saj personal. “E urrej temperamentin tim. Ndonjëherë më ha aq shumë sa bëhem e dhunshme fizikisht me ata që dua. Sado që them ‘më fal’ është diçka që nuk mund ta harrojnë kurrë”, shkruan Amy në një nga shkrimet.

Një nga frazat që karakterizonte më shumë Amy Winehouse në kohën e saj ishte ajo e “sa më e pasigurt të ndihem, aq më e madhe duhet të jetë frizura ime”. Në këtë libër do të thellohemi në jetën e më intime. Një personalitet dërrmues në këngët e saj dhe në skenë, por kaq e prekshme jashtë vëmendjes.

Prindërit e Amy-t, Mitch Winehouse dhe Janis Seaton, kanë qenë ata që kanë zhvilluar këtë ide që ka përfunduar në letër. Duke përfituar nga nisja e punës, të dy kanë folur për gazetën ‘The Telegraph’. Ata e kanë bërë të qartë se: “Natyrisht, ne nuk mund ta zbardhim historinë e saj. Po, ajo ishte e varur dhe po, jeta e saj ishte kaotike. Në fund të fundit, varësitë e saj ia grabitën jetën asaj dhe neve”.

Një nga anekdotat më kurioze ka qenë kur ata komentuan kompozimin e një prej këngëve të tyre më të famshme, ‘Rehab’. “Kënga u shkrua pas një bisede me Mitch, ndoshta e shkarravitur në një fletore, pasi diskutoi pranimin në një qendër rehabilitimi për problemet e saj me alkoolin.”